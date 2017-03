Daghoroscoop Tweeling 21 Maart 2017

Laat je niet tot dingen overhalen waar je geen zin in hebt, alleen maar om iemand anders te behagen. Doe alleen dat waar jezelf voor 100% achterstaat. Dan hoef je later niemand iets te verwijten.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!