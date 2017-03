Daghoroscoop Steenbok 15 Maart 2017

Bijna drie kwart van de Nederlandse tieners voelt zich niet veilig op internet.

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat Vodafone liet verrichten in het kader van Safer Internet Day.

Om hierover met elkaar en met leraren over in gesprek te kunnen gaan, ontwikkelde de provider het gratis lesprogramma Safe & Social over digitale weerbaarheid voor middelbare scholen.