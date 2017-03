Daghoroscoop Schorpioen 7 Maart 2017

Socrates was een wijs man. Hij stelde veel vragen en gaf weinig antwoorden. Doe jij dat ook? En stel je ook wel eens vragen aan jezelf? Zoals... heb ik eigenlijk wel echt gelijk?

