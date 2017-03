Daghoroscoop Maagd 21 Maart 2017

Dat conflict vermijden leidt niet tot voldoening. Het zal blijven spelen tot je de confrontatie aangaat. Soms kan het lijken alsof het verdwenen is, maar het zal elke keer weer terugkomen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!