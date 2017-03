Daghoroscoop Leeuw 18 Maart 2017

Vandaag wil iedereen bij jou in de buurt zijn. Je bent een bijzonder aantrekkelijke persoontje, dat merk je vanzelf. Laat je niet afleiden, maar probeer jezelf te blijven. Daar komt men tenslotte voor.

