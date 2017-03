Daghoroscoop Kreeft 7 Maart 2017

Je bent in een jaloerse bui. Pas op dat jij je partner niet beknelt met jouw liefde. Als je partner dat gevoel krijgt kan hij/zij wel eens losbreken. Laat precies dat gaan wat je het liefste wilt behouden.

