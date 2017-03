Daghoroscoop Kreeft 28 Maart 2017

Je zult erg gevoelig zijn de komende tijd. Al je bezigheden vergen veel van jou en je kunt om het minste of geringste in een huilbui uitbarsten. Waarom ben je zo gevoelig? Neem voldoende tijd voor jezelf.

