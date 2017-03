Daghoroscoop Kreeft 2 Maart 2017

Wees niet teleurgesteld als vriendschapsbanden uit het verleden voorgoed worden afgesloten. Het zal de banden in de toekomst meer kans geven om tot een ware vriendschappen uit te groeien.

