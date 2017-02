Daghoroscoop Kreeft 1 Maart 2017

Er kan een relatiecrisis ontstaan doordat je nogal wat kritiek hebt op je partner. Waar of niet waar, het gaat er om hoe je de boodschap inpakt. Je zult je verbazen wat je met tact kunt bereiken.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!