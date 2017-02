Daghoroscoop Weegschaal 8 Februari 2017

Vandaag is het tijd voor praktisch zaken. Klusjes in en rond het huis bijvoorbeeld. Kleine zaken die al veel te lang zijn blijven liggen. Niet leuk misschien, maar ook dit zal je voldoening schenken.

