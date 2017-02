Daghoroscoop Weegschaal 16 Februari 2017

Samenwerken gaat weer goed. Je prikkelbare gedrag is verdwenen en niets staat het gezamenlijk nastreven van de gekozen doelen in de weg. Zorg dat dat zo blijft door voldoende afleiding te creëren.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!