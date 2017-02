Daghoroscoop Vissen 24 Februari 2017

Vandaag zal er iemand zijn die jou met complimentjes overlaat en je het hof maakt. Je kunt daar niet tegen op en komt in de verleiding hieraan toe te geven. Denk aan een eventuele partner.

