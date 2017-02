Daghoroscoop Maagd 22 Februari 2017

Jij bent vandaag een sterke partner in de onderhandelingen. Jij verrast daarmee vriend en vijand, maar je bereikt wel wat je wilt. Dat is waar het uiteindelijk om draait. Goed gedaan!

