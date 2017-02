Daghoroscoop Kreeft 24 Februari 2017

Je zult iets minder impulsief moeten reageren in je relatie. Zorg dat je gevoel en je reactie overeenstemmen. Als je even wacht met je reactie kun je je reactie beter op je werkelijke gevoel afstemmen.

