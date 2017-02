Daghoroscoop Kreeft 15 Februari 2017

Jij ziet dat de situatie zich in je voordeel ontwikkelt en dat geeft je een positievere kijk op de wereld. Je zelfvertrouwen neemt toe en jij durft je kwetsbaarder op te stellen in je relatie.

