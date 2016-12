Weekhoroscoop Waterman Week 52 2017

Je kunt deze week maar moeilijk de kritiek verdragen die men op jou heeft. Je bent overtuigd van je eigen gelijk. Op het werk kan dit tot de nodige problemen leiden. Neem alleen dat aan waarvan jij denkt dat het terechte kritiek is.

