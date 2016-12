Weekhoroscoop Steenbok Week 52 2017

Deze week kunnen er snel misverstanden ontstaan. Het is dus aan te raden dat je je bedoeling zorgvuldig formuleert. Duidelijk en correct woordgebruik kan al een hoop ellende voorkomen. Bovendien leidt dit tot een beter begrip bij alle partijen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!