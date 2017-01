Daghoroscoop Weegschaal 22 Januari 2017

Je hebt last van een vriendschap met iemand. Hij/zij belemmert je gevoel voor eigenwaarde. Zorg dat je dat snel onder ogen kunt zien door eerlijk te zijn tegen jezelf en bevrijd je van deze "vriend".

