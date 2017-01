Daghoroscoop Weegschaal 17 Januari 2017

Je krijgt vandaag heel veel werk op je bordje gestapeld. Daar had je misschien niet op gerekend, maar je moeite zal worden beloond. Even de tanden op elkaar, dan kun jij straks van je beloning genieten.

