Daghoroscoop Waterman 7 Januari 2017

Jij bent oververmoeid en dringend aan rust toe. Is dit eenmalig of moeten jouw gewoontes worden bijgesteld? Zorg voor een pauze voordat je door je lichaam tot een pauze gedwongen wordt.

