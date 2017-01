Daghoroscoop Vissen 5 Januari 2017

Laat je niet overstuur maken door gebeurtenissen die je niets (meer) aangaan. Neem afstand en richt je energie op jezelf. Wat anderen van hun leven maken is hun probleem, jij hebt je eigen leven, je eigen geluk.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!