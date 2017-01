Daghoroscoop Tweeling 9 Januari 2017

Je moet oppassen met inkopen doen, alcohol en zoetigheid, als je je zelfdiscipline niet helemaal op orde hebt. Je bent vandaag geneigd alles in het groot te doen, vooral als het dwaas is.

