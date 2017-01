Daghoroscoop Leeuw 16 Januari 2017

Jij bent vandaag zeer creatief. Je bent in staat een oplossing te bedenken uit een hele pijnlijke en moeilijke aangelegenheid. Alle partijen komen met de schrik vrij en daar kun je trots op zijn.

