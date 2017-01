Daghoroscoop Kreeft 21 Januari 2017

Als je niemand toelaat, kun je natuurlijk ook niet verwachten dat je in een persoonlijk gesprek terechtkomt. Als je wat van jezelf prijs durft te geven, kun je daar ook iets voor terug verwachten. Zo moeilijk is dat niet.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!