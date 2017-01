Daghoroscoop Kreeft 2 Januari 2017

Jij voelt je onzeker in je relatie. Jij wilt niet alleen woorden maar ook daden. Probeer jezelf niet te bewijzen, je partner heeft dat niet nodig en jij ook niet. Bespreek je twijfels liever met je partner.

