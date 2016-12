Daghoroscoop Schorpioen 23 December 2016

Jouw vriendschappen bloeien helemaal op. Nog nooit had je zoveel en zulke dierbare vriendschappen. Bedenk wel dat echte vriendschappen onderhouden moeten worden. Wees dus kieskeurig.

