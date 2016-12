Daghoroscoop Kreeft 30 December 2016

Je hebt het gevoel dat alles veel te snel gaat. Anderen zijn niet zo terughoudend met hun gevoelens als jij. Geef je over aan die nieuwe ontwikkelingen en laat het lekker gebeuren. Je zult genieten.

