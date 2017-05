Zoet: ijsbeertjes en neushoorn geboren in Australië

April was een goede maand voor twee dierentuinen in Australië. In Taronga Western Plains Zoo werd een neushoorn geboren, en in Sea World werden ijsbeertjes geboren: een tweeling!

Alle diertjes maken het goed, maar blijven voorlopig nog even achter de schermen. Gelukkig hebben de dierentuinen deze zoete beelden vrijgegeven. Lief he.