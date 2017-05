Gerrit is Uber-chauffeur en AirBnB-host ineen

Door je AirBnB-host opgehaald worden van het vliegveld en de volgende dag op elk moment van de dag een privéchauffeur voor handen. Een chique service? Welnee, de 39-jarige Gerrit uit Zaandam is Uber-chauffeur én verhuurt een deel van zijn huis.

In een jaar tijd is het gebruik van AirBnB in Amsterdam meer dan verdubbeld. Om de groei in te perken, sloot de gemeente Amsterdam begin dit jaar een deal met AirBnB dat appartementen niet meer dan 60 dagen per jaar verhuurd mogen worden. In Zaandam, op nog geen tien kilometer afstand van de hoofdstad, wordt het gebruik van de onlineverhuurservice nog niet ingeperkt. En daar plukt Gerrit de vruchten van. „Zaandam vangt heel wat op voor Amsterdam. Vorig jaar bekeken zo’n 300 mensen mijn profiel per maand, dat loopt nu wel tegen de 700 aan. Maar goed, in de titel op AirBnB staat ook '15 mins from Amsterdam', die tekst is cruciaal.”

De goedlachse Gerrit werkte ruim 17 jaar in de ICT en heeft verschillende reclamebureaus gehad. „Het was vooral technisch werk. Ik had altijd mijn oordoppen op, kwam nauwelijks achter mijn bureau vandaan.” Dat veranderde toen hij amper een jaar geleden zijn baan verloor. Hij bracht zijn dagen door op de bank: Netflix aan en gaan. Tot zijn vader Uber suggereerde. Dat leek Gerrit wel wat. Hij leasete via Uber een auto en besloot niet veel later een paar kamers in zijn huis te verhuren. Twee boegbeelden van platformeconomie onder een dak.

Flitsbezoek

Sean en Lindy Clark uit Colorado, Amerika zijn voor een flitsbezoek in Nederland. Morgen vliegen ze naar Zürich. Gerrit haalde ze gisteren op bij Schiphol en bracht ze naar zijn huis in Zaandam om de toeristen vervolgens naar het Rijksmuseum te rijden. Dinsdagochtend bracht hij Sean en Lindy naar de Zaanse Schans om ze bij station Sloterdijk af te zetten, zodat ze de trein naar de Keukenhof konden pakken. „Voor ons is deze combinatie echt ideaal”, vertelt Lindy. „We hebben weinig tijd en zo zien we toch heel veel.”

Gerrit hoopt dat Uber en Airbnb in de toekomst nóg beter zullen samenwerken, want deze unieke combinatie maakt reizen voor snelle stellen als Sean en Lindy wel erg makkelijk. „Ze geven me hun vluchtnummer door en ik sta er op tijd en breng ze zo naar huis.” Vervolgens kan het stel hem 24/7 oproepen via de Uber-app, al kan dat nóg effectiever. „Het zou fijn zijn als je ook een specifieke chauffeur kan oproepen.”

Lovende recensies vliegen hem om de oren

Waar er in Amsterdam vooral geklaagd wordt over de AirBnB-overlast, ziet Gerrit louter voordelen. Goed, hij levert een groot deel van zijn privacy in („ik moet vaak genoeg op mijn gasten wachten als ik wil douchen"), maar klagende buren kent hij niet. Sterker nog: ze hebben zelf de smaak te pakken gekregen en Gerrit helpt ze een handje met het opzetten. Op zowel AirBnB (hij is een ‘superhost’) als Uber vliegen de lovende aanbevelingen hem om de oren.

Gerrit: „Het maakt me een rijker persoon. Ik ontmoet elke dag weer andere, bijzondere mensen.” Eén stel bleef hem in het bijzonder bij. „Dat waren mensen uit Vladivostok, het einde van de wereld. We hebben samen gegeten, samen gitaar gespeeld. Die jongen werkte ook in de ICT en vertelde dat er niet veel werk was. Ik moedigde hem aan om hier in Nederland eens te zoeken. Zeven maanden later belde hij me. ‘Je had gelijk, ik woon in Amsterdam!’, sindsdien spreken we elkaar regelmatig.”