Disneyland Paris komt met dancefestival Electroland

Vergeet Lowlands, Dance Valley of Awakenings. Deze zomer moet je in Disneyland Parijs zijn voor een lekker feestje. Het pretpark heeft onlangs bekend gemaakt dat ze het festival Electroland gaan organiseren.

Steve Aoki

Disneyfans kunnen samen met Donald Duck op zaterdag 8 juli uit hun dak gaan op de beats van Steve Aoki en NERVO. Het feest in het attractiepark duurt tot middernacht. Je kan genieten van de muziekacts, maar ook zijn alle attracties open.

Disneyland Parijs bestaat dit jaar 25 jaar en dus is er ook wel reden voor een goed feestje. De kaartjes voor het festival zijn al in de verkoop gegaan. Je moet snel zijn, want Disneyfans in Amerika zijn behoorlijk jaloers op het feest in Europa en azen op kaartjes.

Een kaartje voor het feest kost trouwens 68 euro.