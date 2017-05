'Bram (38) zoekt man'-oproep massaal bekeken

“Let op vrijgezelle gaymannen van Nederland! Bram zoekt man!” Zo begon de Tilburgse Bram Reiniers (38) op 22 april zijn video-oproepje op Facebook. Hij was klaar met alle datingapps en besloot op een ludieke manier de ware Jakob te vinden. Na een aantal dagen hadden meer dan zestigduizend mensen zijn video bekeken.

Het bericht van Bram Reiniers werd meer dan duizend keer geliket, 326 keer gedeeld en meer dan zestigduizend keer bekeken. De vele reacties onder het bericht zijn louter positief. Veel mensen prijzen hem om zijn eerlijkheid en wensen hem alle geluk van de wereld.

Helaas heeft Bram zijn grote liefde nog niet gevonden, maar 26 mei biedt hoop. Dan organiseert Bram namelijk zijn eigen date-event in Club Smederij in Tilburg. Dit omdat het onmogelijk was om met al die leuke mannen af te spreken die op de oproep hadden gereageerd, laat hij aan Omroep Brabant weten. En dat past wel bij de Tilburger. In zijn bericht laat hij namelijk weten op zoek te zijn naar echt contact. Geen eindeloze gesprekken via de telefoon of apps.

Niet iedereen is even enthousiast over het evenement. Sommigen vinden het te massaal en haken af. Maar zolang er maar een paar leuke mannen komen, is Bram meer dan tevreden.