Aldi-jacuzzi in half uur uitverkocht

Nederland is massaal aan de bubbels. Supermarktketen Aldi bood maandagochtend een budgetbubbelbad aan voor het luttele bedrag van 379 euro. Binnen een half uur waren alle vijfhonderd jacuzzi’s verkocht.

Met een glaasje wijn in je eigen jacuzzi in de achtertuin: wie wil dat nou niet? Dat dachten meerdere bubbelfanaten. Wie een opblaasjacuzzi wilde, kon vanochtend vanaf 11:00 uur een online reservering maken. En dat heeft Aldi geweten. De website lag er een tijdje uit en om 11:30 uur was op de site te lezen dat het product helaas is uitverkocht.

Budgetbubbelen

De supermarkt laat weten dat er wel een reservelijst is. „Mocht er eventueel een jacuzzi vrijkomen, dan kunnen wij nog contact met je opnemen.” Budgetbubbelaars in spé opgelet: check vooraf wel even de grond in je tuin. Aldi vermeldt dat de jacuzzi op een vlakke, egale ondergrond moet worden geplaatst, die geschikt is om het gewicht van de jacuzzi compleet gevuld met water en vier personen te dragen. Dat is een gewicht van zo’n 1136 kilo.