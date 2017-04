Oude meesters in een moderne wereld

Heb je ooit bedacht hoe het zou zijn als hoofdrolspelers uit klassieke schilderijen geplaatst zouden worden in de moderne wereld? De Oekraïense kunstenaar Alexey Kondakov bedacht dat het wel heel leuk zou zijn om dat idee uit te voeren.

Hij ontwikkelde een computerprogramma om figuren uit schilderijen uit de renaissance in het hedendaagse leven te plaatsen. Het project heet Kunstgeschiedenis in het nu. Metro sprak met de kunstenaar.

Waarom besloot je dit te doen?

Ik koos voor oude meesters vanwege hun verhalen en de personen op hun schilderijen. Hun werk bevat mythologie en veel naakt, waardoor het contrast met het moderne leven in de stad groot is.

Hoe maak je deze foto’s?

Het proces is elke keer anders. Soms kies ik het verhaal of het schilderij eerst en dan ga ik me afvragen waar dit in deze tijd zou kunnen gebeuren, en hoe. Of ik zie juist een interessante locatie, maak daar een foto van en probeer me voor te stellen welk klassiek schilderij of figuur in die situatie zou passen.

Hoe is het allemaal begonnen?

Ik kwam online een werk van de Nederlandse schilder Caesar van Everdingen tegen, dat de naam Nimfen bieden Bacchus wijn en fruit aan draagt. Mijn eerste gedachte was dat zij net zo feestvieren als wij, dus ik besloot ze in een hedendaagse omgeving te zetten. Dat pakte goed uit.



Is het leuk om deze foto’s te maken?

Het is een soort therapie voor mij. En het is een uitdaging om een klassiek schilderij een moderne invalshoek te geven, iets wat het publiek van vandaag snapt.