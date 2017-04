Lief: deze klunzige panda's doen een work-out

Panda's eten gemiddeld zo'n 250 kilo bamboe per week. Een beetje beweging zo op z'n tijd kan daarom helemaal geen kwaad, weten ook de verzorgers van panda Yayun en panda Bingbing in het Chinese Chengdu.

