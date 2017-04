Gamer Koen (24) krijgt topsportstatus bij studie

Voor topsporters is het vanzelfsprekend dat ze een aangepast studietraject krijgen. Zo kunnen ze naast hun opleiding genoeg uren trainen om fit te blijven. Maar dat gold tot voor kort niet voor professioneel gamers. Daarom besloot geneeskundestudent en topgamer Koen Schobbers (24) om aan de bel te trekken bij het AMC in Amsterdam, waar hij coschappen loopt. Na een flinke onderhandeling kwam daar het verlossende antwoord: Koen krijgt de topsportstatus.

De status houdt in dat Koen Schobbers als topsporter langer over zijn studie geneeskunde mag doen. En dat is goed nieuws, want er moet wekelijks tien tot vijftien uur getraind worden. Koen is sinds zijn 15e een professioneel TrackMania-speler, een populaire racegame waar hij in 2013 derde mee werd op Trackmania World Championships. De geneeskundestudent, in de e-sportwereld bekend als Koenz, is inmiddels een gevestigde naam in gameland.

Zonder de topsportstatus had Koen moeten stoppen met gamen op topniveau. Als je coschappen loopt, ben je fulltime in het ziekenhuis en dat maakt het onmogelijk om aan toernooien aan de andere kant van de wereld mee te doen. Het besluit van het AMC betekent daarom veel voor de topgamer en hij hoopt dat hiermee een signaal wordt afgegeven naar andere universiteiten. Gaming is niet zomaar een spelletje, aldus Koen tegen de NOS.