Echte Jack Sparrow verrast bezoekers Disneyland

Het is gelukt: Disneyland in Californië was woensdagavond nóg magischer dan het normaal al is. En dat allemaal dankzij de échte Jack Sparrow. Johnny Depp kwam in vol ornaat langs in de Pirates of the Caribbean-attractie.

De acteur ging woensdag naar het Disneyland Resort in Anaheim in Calif. Hij had de parades kunnen bekijken en het eten kunnen proberen, maar in plaats daarvan liep de acteur linea recta naar de Pirates of the Caribbean-attractie. Als Jack Sparrow.

Verrassing

Daar verraste hij talloze onwetende bezoekers die in hun bootje langs de acteur vaarden. „Iedereen was verrast en opgetogen toen ze 'm zagen!”, vertelt een ooggetuige aan E! News. „Hij gedroeg zich precies zoals zijn karakter in de films.”



„Het was surrealistisch voor iedereen in onze boot, een gekke ervaring”, voegt een andere bezoeker toe. „De beste Disneyland-ervaring die we tot nu toe als familie hebben gehad.” In een filmpje op Twitter is te zien dat Depp echt in zijn rol zit, inclusief zinnen uit de film.

Helemaal verrassend is het niet: op 29 mei komt de nieuwste film in de Pirates-serie uit in Amerika.