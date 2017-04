Deze slang weet zich voortreffelijk te camoufleren

Sommige dieren hebben zulke goede schutkleuren, dat je ze nauwelijks met het blote oog kan waarnemen. Zoals deze slang in het bos. De foto is een ware zoekplaat, want de slang gaat op fantastische wijze op in de grond vol bruine bladeren.

De foto werd deze week op Twitter gezet door Helen uit Florida, een student slangenbiologie, en ging vervolgens het hele internet over. Blijkbaar werden meer mensen gek dat ze het dier niet zagen.

Helen vermeldt op Twitter dat het gaat om een Koperkopslang, een giftige soort, dus je kan hem beter niet aanraken. Een slangenbeet van deze Koperkop is doorgaans niet dodelijk. Het dier komt met name voor in het midden en zuidoosten van Amerika.

Ja, wij zaten ook een hele tijd te turen. Heb jij hem al gespot?

Oke, we geven je nog 10 seconden.

Helen heeft het dier voor alle mensen die zich suf staarden, omcirkeld. Ben je er klaar voor?

He he.