Casanova dekt tafel voor twee op rotonde in Emmen

Een romantisch tafereel: midden op een rotonde in Emmen staat een gedekte tafel voor twee personen. De politie deed woensdagochtend in de vroege uurtjes de merkwaardige vondst op de Hondsrugweg.

De tafel is voorzien van een groen geblokt tafelkleed, twee glazen, meerdere lege wijnflessen en een vaas met bloemen. Ook staan er twee stoelen bij. De politie weet nog niet wie de romanticus achter deze ludieke actie is, maar heeft besloten, zo meldt RTV Drenthe, om de tafel nog even te laten staan.