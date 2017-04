Win kaarten voor John Mayer in Londen

John Mayer geeft op 11 mei een concert in de legendarische O2 Arena in Londen ter gelegenheid van het uitbrengen van zijn nieuwe album The Search for Everything. Jij kunt kaartjes winnen inclusief een hotelovernachting en vlucht voor 2 personen.

Meedoen is heel eenvoudig, klik op de link en connect met je Facebook- of Spotify-account.