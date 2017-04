Win kaarten voor Feyenoord - FC Utrecht

Zondag 16 april om 14.30 uur speelt Feyenoord thuis tegen FC Utrecht. Jij kunt 2 kaarten winnen! Klik op deze link en beantwoord de drie vragen goed. Vervolgens vragen wij je ook om een voorspelling te doen. Doe mee en wie weet zit jij zondagmiddag samen met een vriend(in) in De Kuip.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!