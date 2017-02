Win unieke Feyenoord-kaarten

Op zaterdag 11 februari om 19.45 uur speelt Feyenoord thuis tegen Groningen. Metro geeft in samenwerking met Heineken een unieke prijs weg. Jij kunt straks met drie vrienden voorafgaand aan de wedstrijd op het veld staan! Daarnaast win je kaarten voor de wedstrijd, een gesigneerd shirt en een mooie sjaal. Je krijgt ook nog een tour door De Kuip en een hapje en een drankje. Kortom: een unieke ervaring!

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!