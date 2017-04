Mediacolumn: Sophie! Kom ook mijn telefoon halen!

Vier dagen mochten ze hun mobiel niet gebruiken, het gezin waarbij Sophie Hilbrand op bezoek ging in de laatste aflevering het programma Sophie in de mentale kreukels. 96 uur lang zouden de vader, de moeder en de vier dochters geen gebruik kunnen maken van hun telefoon en dus niet kunnen WhatsAppen, Facebooken, Instagrammen, Snapchatten, e-mailen, twitteren, muziek luisteren en wat niet al. Oh, en natuurlijk niet mobiel bellen. Sophie nam de telefoons in om ze vier etmalen later weer terug te komen brengen.

Terwijl ik dit tafereel aanschouw ligt mijn telefoon naast me op de bank. Binnen handbereik. En terwijl het programma op dat moment zo’n 20 minuten bezig is, heb ik al wel drie keer op de homebutton van mijn iPhone gedrukt om te zien of er iets veranderd was. Niets natuurlijk want dan had ik wel iets horen piepen of voelen trillen. Het was automatisme. Drie keer in 20 minuten m’n telefoon gecheckt, terwijl ik nota bene iets zit te kijken. Ai.

De volgende dag zit ik op een tweepersoonsbankje in de trein als er bij Station Amstel een meisje naast me komt zitten. Ze ploft neer, pakt haar mobiel en blijft tot aan Utrecht CS naar het schermpje staren. Als ze opstaat en wegloopt, weet ik zeker dat ze geen idee heeft naast wie ze heeft gezeten.

Of dat erg is? Nee, op zich niet. Iedereen heeft weleens een dag dat hij totaal geen zin heeft in mensen, laat staan met onbekende mensen, om van onbekende mensen die een praatje willen maken nog maar te zwijgen. Ik ook. En dan is die telefoon een heerlijk excuus om alle fysieke interactie uit de weg te kunnen gaan.

Toch was dit voorval in de trein geen incident. Ik zit namelijk elke dag naast dit meisje. Soms heeft ze een bril op, soms niet, soms heeft ze donker haar, dan weer blond of lichtblauw, soms is ze 18, dan weer 34 en zeker de helft van de keren is ze geen meisje, maar een man. En soms ben ik het ook gewoon zelf. Of ik dat nou wil of niet. Sophie, kom je voor het volgende seizoen alsjeblieft mijn telefoon ook een keer halen?