Mediacolumn: De haring van Victor Mids

#Hoedan. Met de start van het nieuwe seizoen van goochelshow Mindf*ck op NPO 1 heeft de populaire twitterterm weer een heel nieuwe lading gekregen. Waar de hashtag in de verkiezingstijd nog sloeg op de wilde plannen (en het ontbreken van een uitwerking) in het verkiezings-A4 van Geert Wilders, schrijven we hem nu maar wat graag toe aan de trucs van illusionist Victor Mids. Ik heb de twee woorden zaterdag in ieder geval wel tig keer geroepen vanaf de bank.

Victor Mids

En alsof Victor mij kon horen, gaf hij gedurende deze uitzending geregeld uitleg bij zijn trucages. Bij het gedachtelezen bijvoorbeeld. Mensen schijnen te knipperen als ze het woord horen dat overeenkomt met dat wat ze in hun hoofd hebben en zo kan je makkelijk te weten komen waar mensen aan denken. Ik ga dit zeker de komende tijd eens proberen. Collega’s beware!

Maar moet Victor eigenlijk uitleggen wat hij doet? Nee zeggen de mensen die vinden dat hij de magie van het goochelen hiermee verpest. Want zoals met zoveel: als je het eenmaal weet, kan je het niet meer niet-weten. Behalve dan de stelling van Pythagoras en het hoe en waarom van een hele rits oorlogen uit de oudheid, maar goed, dat terzijde. Sorry, leraren van mijn middelbare school.

Wel uitleggen, dat vinden de mensen die claimen dat illusionisme volksverlakkerij is en niet snappen waarom dat op kosten van de belastingbetaler moet. En dat is het in dit geval, want publieke omroep. Er is wat voor te zeggen, al wordt een groot deel van het salaris van Victor betaald van de contributie van de de Avrotros-leden en wat zij vinden is vooralsnog niet bekend.

Haring, bah!

Zelf vind ik het wel leuk dat Victor veel van zijn trucs uitlegt. Maar misschien ben ik er nog wel gelukkiger mee dat hij sommige acts niet uitlegt. Zoals die grap met die haring. Victor liet twee ouderen een haring opeten en vroeg daarna of ze er nog eentje lustten. Ja, zei de vrouw en Victor ‘toverde’ toen uit zijn eigen mond een nieuwe haring. Ja, laat dat maar eens op je inwerken. Ik denk dat ik niet de enige ben die op dat moment niet dacht #hoedan, maar vooral #eetniet.