Vegetarische saotosoep

Rosanne Hertzberger - microbioloog en columnist voor NRC - is deze maand het mikpunt op het frustratiedartbord van menig zelfbenoemd voedselgoeroe en de angstige puur&gezond-consument. Met haar boek Ode aan de E-nummers breekt ze het moderne fabeltje dat E-nummers puur gif zijn die ons zo snel mogelijk laten afsterven en laat ze de hypocrisie zien rondom onze voedselinname. Zo willen we immers zo ‘puur’ mogelijk eten, maar wel graag houdbaarheidsdatums tot na de volgende apocalyps op ons brood en pindakaas. Daar komen zout en suiker over de drempel, de natuurlijke conserveringsmiddelen die goed ogen op de etiketten, maar niet gezond zijn, want de voornaamste boosdoeners van vrijwel alle welvaartsziektes momenteel. Suiker en vet, daar reageren je hersenen hetzelfde op als heroïne. Wat wij lekker eten noemen, is in principe junkievoer.

Ook kraakt Rosanne het ideaal van elke avond zelf koken af en bewierookt ze de afhaal- of magnetronmaaltijd. Al die gaspitjes die elke avond aangestoken worden, dat is volgens haar helemaal niet goed voor het milieu. Al die styrofoambakjes verpakt in plastic tassen om onze saotosoep en nasi in te vervoeren, laat ze voor het gemak even buiten beschouwing, maar het is wat mij betreft een verademing om een andere stem te horen in het zo door fitgirls en moeders met inentingsangst gegijzelde voedseldebat.

Rosanne doet me denken aan Ray, de chagrijnige eigenaar van café Grumpy in de serie GIRLS. Hij verliest klandizie als er tegenover hem een hipster-coffeebar opent die afficheert met biologische, lokaal gebrande koffiebonen en vijftien verschillende soorten zuivelvrije melk (ook wel: aanstellerkoffie). Hij besluit een tegencampagne te starten. GMO’s verbeteren de natuur, zet hij op zijn reclameborden. Verdelgingsmiddelen zorgen dat planten groeien. De rij buigt zich al snel om naar zijn deur. Het is prettig om zonder angst te kunnen proeven van wat de moderne tijd ons te bieden heeft. Geen schuldgevoel meer te voelen over het gebruiken van mijn magnetron. Of zoals Rosanne het zelf zegt in haar Vrij Nederland-artikel: „Regelmatig zit ik tegenover kerngezonde vriendinnen met een levensverwachting van negentig… die urenlang kunnen praten of kokosolie beter is dan olijfolie…ik denk dan wel: come on, jongens, het is niet zo heel belangrijk.”

Waar we wel mee moeten stoppen, aldus Rosanne, is vlees eten. Wat ze als microbioloog als geen ander weet, is hoe het milieu rap naar de klote gaat. We moeten ermee stoppen of in ieder geval drastisch minderen. Geen KFC dus om af te halen, maar graag die vegetarische saotosoep.