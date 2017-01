Officieel is het pas volgende week Blue Monday, de derde maandag van het nieuwe jaar, de maandag waarop alle goede voornemens sneuvelen. Er is echter een voornemen dat niet snel genoeg kan sneuvelen: het op het podium hijsen van tuigvloggers. En laten we dit beest gewoon bij de naam noemen: het op het podium hijsen van Ismail Ilgün. Aanvoerder van het tuig uit Zaandam, om precies te zijn Poelenburg.

Tuig op het schild hijsen.

Tuig.

Ruud Lubbers zei het vorige eeuw al en Geert Wilders herhaalde het afgelopen maand nog maar eens een keer: Nederland is ziek. En nee, je kunt niet alle Nederlanders over een kam scheren, voor je het weet krijg je weer een aanklacht wegens beledigen. Ik spaar ze niet, hè? Just saying. Wie wél ziek zijn, zijn de mensen die het in hun hersens halen dat tussen de verkiezing van Zaankanter van het jaar Ismail Ilgün zit. Niet verkeerd voor tuig van de richel - gejat van Mark Rutte - hoeveel aangiftes wegens belediging lopen er eigenlijk tegen hem? Ja, je terroriseert je buurt, je zet politie te kakken (hey Aard van der Steur, je kunt nog iets goedmaken), mishandelt mensen die voorbijfietsen en je wordt genomineerd voor Zaankanter van het jaar.

Laten we er geen doekjes om winden: die gast gaat die verkiezing gewoon winnen. Dat gedrocht wél en Juliette Rot niet. Want zo gaat dat in Nederland. Ten eerste moet je altijd begrip hebben voor de mislukte onderkant van de samenleving. Vooral als ze uit een mislukte cultuur stammen. En een niet Nederlandse naam dragen. Dat hoort. Dat heet tolerantie. Dat heet weg met ons. Ten tweede heeft dat tuig meer (online) aanhang dan ik en wie dan ook bij elkaar. Een internetverkiezing kapen, ik kan dat een paar uur, maar meer ook niet. Vandaar dat Zaans gemeenteraadslid Juliette Rot, die niet alleen de titel Zaankanter van het jaar verdient maar überhaupt Nederlander van het jaar omdat ze weigert tuig hun gang te laten gaan, op zondag even de verkiezingen aanvoerde. Een oproep op Twitter kan dat maar ja, het is inmiddels dinsdag en ik heb weinig hoop dat ze daar blijft staan. Laat staan dat ze het redt tot 21 januari de poll aan te voeren; de dag dat-ie sluit.

Ismail en zijn tuig-van-de-richel-bende hebben een groot bereik. Zoals Topnotchbaas Kees de Koning tevreden concludeerde voordat hij hem een contract aanbood: „Ismaïl heeft in vijf weken meer bereik gehaald dan de Publieke Omroep in heel 2016.” Dat zegt natuurlijk meer over de Publieke Omroep dan over Ismail maar toch: bereik bereik bereik is een variant op het makelaarsmantra locatie locatie locatie.

Ismail komt er wel.

Maar niet in mijn Nederland.

En in jouw Nederland?